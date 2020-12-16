Arka Sokaklar 570. Bölüm Fragmanı 3 İzle

Arka Sokaklar 570. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Mesut'un polis kimliği teröristlere baskın yapılan binada bulunuyor! Askerler, teröristlerin saklandığı adrese operasyon düzenler. Şiddetli bir çatışma yaşanan binada çok sayıda terörist ölü ele geçirilir. Binada inceleme yapan askerler yerde bir cüzdan bulurlar. Cüzdanın içinden Mesut'un polis kimliği ortaya çıkınca hemen ekibimize haber geçilir. Ekip, Mesut'un akıbetinden endişe duymaya başlar. Ekip, kaçırılan bir kadının dosyasına bakmaktadır. Kadının, deniz kenarında bir eve kaçırıldığı ihbarını değerlendiren ekibimiz hemen olay yerine intikal eder. Adam, kaçırdığı kadına sopayla şiddet uyguladığı sırada ekibimiz yetişir. Hüsnü ve Esra, romantik bir akşam geçirmektedir. Zeliş ise, babasını Esra'dan kurtarabilmek için elinden geleni yapar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!