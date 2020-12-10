Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs fransa survivor
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığı
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili...
Nisan ayına göre günlük vaka sayısı 5 kattan fazla arttı
Nisan ayına göre günlük vaka...
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 31...
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal...

Arka Sokaklar 569. Bölüm Fragmanı - 2

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Babanın sabrının taşmasına neden olur. Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler. Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır. Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon Tl fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler. Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.

Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar 569. Bölüm Fragmanı 2Arka SokaklarArka Sokaklar Yeni BölümArka Sokaklar FragmanDiziFragmanMesutKanald Dizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.