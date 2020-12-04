Arka Sokaklar 568. Bölüm Fragmanı 2

Servan, eylemlerini baltalayan ekibe acı çektirmeye devam ediyor. Rıza Baba, evinin kundaklanmasından sonra yeni bir eve geçmişti. Servan, bu evin adresini de öğrenir. Rıza Babaya bir not göndererek evinin adresini öğrendiğini söyler. Rıza Baba notu okuduğunda büyük şaşkınlık yaşar. Daha büyük şaşkınlığı ise, Engin Müdür yaşar. Servan'dan gelen telefonla ne yapacağını şaşırır. Yeni nişanlandığı Başak, Servan'ın elindedir. Kafasına silah doğrultulan Başak'ın nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Servan ise, eylemler de kaybettiği adamlarına karşın Başak'ı öldüreceğini söyler.