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Alp Navruz Katıldığı Partide Eski Sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ı Fena Kızdırdı!
Başarılı oyuncu Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan ile ayrıldıktan sonra adı sürekli çapkınlıklarıyla anılmaya başladı. Alp Navruz önceki gün katıldığı bir partide İlayda Alişan ile yakınlaştı.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.12.2022, 13:21 22.12.2022, 13:44
Alp Navruz partinin ilerleyen saatlerinde aldattığı eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan'la karşılaştı. İkili Birbirininden uzak bir şekilde partide yer alırken Alp Navruz bir ara Hazal Subaşı ve İlayda Şeker ile yakın münasebette bulundu.
Alp Navruz Kimdir
Tam adı Seyit Alp Navruz olan 30 yaşındaki oyuncu, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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