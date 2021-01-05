Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona bilgi teknolojileri ve İletişim kurumu (btk) başkanı Ömer fatih sayan Sefirin Kızı 16. bölüm korona
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14...
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini' yükseltti
Dünya Bankası 'Türkiye'nin büyüme beklentisini'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı...
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda...
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değil!
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz...

Alev Alev 9. Bölüm 3. Fragman İzle

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

Anahtar Kelimeler:
Alev Alev 9. Bölüm 3. FragmanALEV ALEVAlev Alev IzleAlev Alev Yeni BölümRüyaçiçekCemreOzanDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.