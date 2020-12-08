Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi,...
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası...

Alev Alev 6. Bölüm 3. Fragman izle

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir…

Anahtar Kelimeler:
ALEV ALEVAlev Alev Yeni BölümAlev Alev 6. Bölüm 3. FragmanDiziFragmanSHOW DİZİDemet EvgarçiçekCemreRüya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.