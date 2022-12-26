Aldatmak 15.Bölüm Fragmanı- 29 Aralık Perşembe

Dizinin Son bölümünde neler yaşandı?

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.

Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?