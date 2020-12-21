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Alanya'dan James Bond geçti!

Motorla karadan geldi, şehri gezdi, havadan yamaç paraşütü yaptı, denizde yüzdü ve Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş mağarasına daldı. Hollywood, yeni James Bond kim olacak diye, Tom Hardy'den, Idris Elba'ya kadar bir sürü aday üzerinde tartışadursun bizim James Bond’umuz motoruyla cennet ülkemizi gezmeye devam ediyor.

Alanya'dan James Bond geçti!

Kürşad Tüzmen’den bahsediyoruz. Tam bir motor tutkunu, milli yüzücü, profesyonel dalgıç, lisanslı pilot, serbest paraşütçü. Birçoğu oldukça tehlikeli sporları hiç çekinmeden yapıyor. Hem de James Bond gibi dublör kullanmadan.
Eski bakanımız Kürşad Tüzmen’i durdurabilene aşk olsun. Haber Global ekranlarında ‘KÜRŞAD TÜZMEN’LE BENİM ŞEHRİM’ adında gezi programı sunan Tüzmen bugüne kadar gittiği her yerde hareketliliği, bitmek bilmeyen güzel enerjisi, sevgi dolu yüreği, herkesi kucaklayan insanlığı ile kısa sürede seyircilerin gönlünde çok özel bir yer edindi.


Korkmadı Bakanlık yapmış bir siyasetçinin televizyon programı yapmasına ne derler diye düşünmedi. Cesaretli ve yaptığı işe inanılmaz saygı duyuyor. Söylemedi demeyin bu özellikleriyle de bir televizyon fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.

Gezdiği yerleri seyircilere sadece göstermiyor adeta yaşatıyor ve onları da güzel ülkemizi gezmek için teşvik ediyor. Hatırlatalım bu güzel programı . Icnn Yapım &amp; Buhara Prodüksiyon ortak yapıyor. Yapımcılığını Yüksel Aman ve Nuri Yıldırım üstleniyor.

Evet, Kürşad Tüzmen yine yollarda ve bu sefer yolu tarih ve turizm ilçesi Alanya’ya düştü. Alanya’nın tarihi, turistik, kültürel yerlerini sizler için gezdi, folklorunu, yöresel yemeklerini anlattı, doğa sporları merkezi olan güzel ilçede yamaç paraşütü yaptı, yüzdü ve dünyaca ünlü Damlataş Mağarası’na daldı..

Yerli James Bond’umuz Kürşad Tüzmen’in bu çok özel anlarını,Haber Global ekranlarında KÜRŞAD TÜZMEN’LE BENİM ŞEHRİM programında izleyebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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James BondKürşad TüzmenKÜRŞAD TÜZMENLE BENİM ŞEHRİM
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