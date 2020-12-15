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9. ABU TV Şarkı Festivali’nde Türkiye Rüzgârı Esti

Asya - Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından TRT’nin de katılımıyla 9’uncusu düzenlenen ABU TV Şarkı Festivali’nde, Türkiye’yi “Bir Sözüne” adlı şarkı ile temsil eden Öykü Gürman’ın festivaldeki performansı yüksek beğeni topladı.

9. ABU TV Şarkı Festivali’nde Türkiye Rüzgârı Esti

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU tarafından, Türkiye adına TRT’nin de aralarında olduğu Asya-Pasifik bölgesinden 14 ülkenin yayın kuruluşlarının katılımıyla organize edilen 9. ABU TV Şarkı Festivali, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlendi.

Türkiye, Brunei, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore, Makao, Malezya, Nepal, Türkmenistan, Özbekistan, Vanuatu ve Vietnam’ın katılımıyla gerçekleşen festival, Asya-Pasifik bölgesinin coğrafi ve kültürel genişliğini temsil eden, rekabete dayalı olmayan müzik kutlaması formatında düzenlendi. Nepal ve Vanuatu, bu yıl festivale ilk kez katılan ülkeler arasında yer aldı.

Japonya, festivale sanal şarkıcıyla katıldı

İnternet üzerinden canlı yayımlanan etkinlikte Türkiye’yi temsil eden sanatçı Öykü Gürman, sözü ve bestesi kendisine ait olan “Bir Sözüne” adlı şarkı ile festivale damga vurdu. Festivale katılan Japonya’nın Hatsune Mıku isimli sanal şarkıcının performansı ise ilginç ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.  ABU üyesi yayın kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşen festivalde, dünyaya dostluk ve sevgi mesajı verildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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9. ABU TV Şarkı FestivaliTrtAsya Pasifik Yayın BirliğiÖykü GürmanBir Sözüne
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