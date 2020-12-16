4 bölümlük belgesel dizi, Netflix’te

Kapılarınızı kilitleyin! Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, Amerikan tarihinin en kötü şöhretli seri katillerinden birinin yakalanıp adalete teslim edilmesinin gerçek hikayesini anlatıyor.

Birinci ağızdan dinlediğimiz yürek parçalayıcı röportajlar, sürükleyici arşiv görüntüleri ve muhteşem fotoğraflarla anlatılan dört bölümlük belgesel dizi, ikonik bir Los Angeles hikayesine ayna tutuyor.

Gece Avcısı’nın korkusuyla herkesin kendisini bir kurban adayı gördüğü bu dönemde korku içinde yaşamanın tüyler ürpertici gerçekleri, 13 Ocak’ta Netflix’te izleyiciyle buluşuyor.

Format: 4 bölümden oluşan 60'ar dakikalık mini belgesel dizisi

Yönetmen: Tiller Russell

Yürütücü Yapımcılar: Tiller Russell, Tim Walsh, Eli Holzman, Aaron Saidman

Ortak Yürütücü Yapımcılar: Greg Tillman, David Holthouse, Paul-Miche T. Pierre-Benoist

Yapımcı: Erin Gamble