31 ocak 2022 pazartesi Yasak Elma 129 Bölüm Fragmanı
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 31 ocak 2022 pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümde, Yıldızın intikamı başta metresi Kumru ve Ömeri kasıp kavuracak.
31 ocak 2022 pazartesi günü yayınlanacak olan 129. bölümün fragmanı.
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