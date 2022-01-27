29 Ocak Cumartesi Survivor 2020 All Star 11. Bölüm Fragmanı Survivor 29 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek olan bölümde Mert ve Batuhan arasında "iki yüzlüsün " tartışması tansiyonu yükseltti. Adem'in dönüşü oyunlara etkisi ve ünlüler takımında dengeleri hangi noktada değiştirecek. Bu daha fazlası 11. bölüm de Tv8 ekranlarında olcak.

27 Ocak 2022 Perşembe 23:09