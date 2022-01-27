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29 Ocak Cumartesi Survivor 2020 All Star 11. Bölüm Fragmanı

Survivor 29 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek olan bölümde Mert ve Batuhan arasında "iki yüzlüsün " tartışması tansiyonu yükseltti. Adem'in dönüşü oyunlara etkisi ve ünlüler takımında dengeleri hangi noktada değiştirecek. Bu daha fazlası 11. bölüm de Tv8 ekranlarında olcak.

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