29 Ocak Cumartesi Survivor 2020 All Star 11. Bölüm Fragmanı
Survivor 29 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek olan bölümde Mert ve Batuhan arasında "iki yüzlüsün " tartışması tansiyonu yükseltti. Adem'in dönüşü oyunlara etkisi ve ünlüler takımında dengeleri hangi noktada değiştirecek. Bu daha fazlası 11. bölüm de Tv8 ekranlarında olcak.
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