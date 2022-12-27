27 Aralık Salı 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Güzel sunucu Nursel Ergin ile birlikte kaynanaların gelinleri oyladığı günlük çeyrek altın haftalık altın bilezik kazanıyor

Kanal D ekranlarının en sevilen programa Gelinim Mutfakta Gelinler en yüksek puanı toplayarak çeyrek altının ve günün birincisi olmak için çalıştılar. Nursel Ergin ve kayınvalidelerin yemekleri oyladığı gelin adayları, haftanın puanlarını toplayarak birinci olmaları halde 7 altın bileziğin sahibi olacaklar. 27 Aralık Salı günü bugün gelinim mutfakta puan durumu nedir? Peki, Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında kim birinci oldu?

Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta 27 Aralık Salı günü birincisi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 26 SALI ARALIK PUAN DURUMU

Hatice: 21

Yeşim: 14

Ece: 13

Zeynep: 9