26 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta 853. Bölüm Fragmanı İzle Gelinim Mutfakta 853. Bölüm Fragmanı yayında! Nursel Ergin, yarışmacılarla ilgili alınan tarihi kararı açıklıyor! Gelinler günün yemeğiyle ilgili ceza puanları aldılar. Hiç bir gelinin yarışma yemeğini düzgün yapmamasından şikayetçi olan Nursel Ergin, yapım tarafından alınan tarihi kararı gelinlere açıklamak zorunda kaldı. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

25 Ocak 2022 Salı 21:10