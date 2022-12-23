26 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm Fragmanı
Gelinim Mutfakta 1056. Bölüm Fragmanı yayında! Yeni yarışmacı Ece'nin kaynanası Nezaket Hanım, gençliğiyle Beyhan Hanımın diline düşüyor! Yeni haftanın yeni yarışmacısı Ece ve kaynanası Nezaket Hanım, diğerlerinin ilgi odağı oluyorlar. Hüsniye Hanımın söyledikleri ise, yine tartışma konusu oluyor.
TV-DİZİ-SİNEMA 23.12.2022, 16:39 23.12.2022, 16:44
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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