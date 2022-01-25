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25 Ocak Salı Gelinim Mutfakta'nın 852. Bölümünde en yüksek puanı kim aldı?

Nursel Ergin, 852. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi! Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

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YENİGÜN HABER MERKEZİ

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