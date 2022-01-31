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2 - 5 Şubat 2022 ŞOK Aktüel İndirim Listesi

Şubat Ayı ŞOK Aktüel ürünler katalatoğu yayınlandı. Çeşitli elektronik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesinde 2 -5 Şubat Ayı ŞOK reyonlarında olacak. Alışveriş tutkunları için kaçırılmayack ürünler 2-4 şubatta tüm ŞOK mağazalarında.

2 - 5 Şubat 2022 ŞOK Aktüel İndirim Listesi

ŞOK'ta bu hafta birçok mutfak gereci satışta olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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