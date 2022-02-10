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11 Şubat Cuma En Hamarat Benim - Kadir Ezildi Ağladı Ağlattı!

Fox ekranlarının sevilen programı En Hamarat Benim'in sunucu Kadir Ezildi ağladı ağlattı. Yarışma esnasında Kadir Ezildi, çocukken bayramın ilk günü bayram namazında abisiyle birlikte gizli gizli ağladığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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YENİGÜN HABER MERKEZİ

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