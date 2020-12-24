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“10 Bin Adım”, Ocak’ta Gain’de başlıyor

Canlandırdığı her karakteri bir ikon haline dönüştüren Engin Günaydın ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra senarist kimliğiyle de öne çıkan Devin Özgür Çınar’ın başrolleri paylaştığı yeni dizi “10 Bin Adım”, Ocak’ta Gain’de başlıyor.

“10 Bin Adım”, Ocak’ta Gain’de başlıyor

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu Gain’in ilk dizisi “10 Bin Adım” Ocak ayında Gain’de başlıyor. Yaklaşık onar dakikalık bölümlerden oluşacak “10 Bin Adım”, izleyiciler için yepyeni bir dizi izleme deneyimi sunacak. 

Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın özgün fikirlerinden yola çıkarak yazdığı ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği 10 Bin Adım, son yıllarda uzun ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak kabul edilen “Günde 10 bin adım” önerisine uyarak birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in iki yeni yol arkadaşı olma hikayesini mizahi bir dille anlatıyor.

Eski sevgiliyle “yol arkadaşı” olunabilir mi?

 Senaryosunu Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizide, her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları bozulan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan iki yol arkadaşının her şeye rağmen her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeleri esnasında başlarına gelen beklenmedik olaylar konu alınıyor. 10 Bin Adım, Ocak ayında Gain uygulaması üzerinden izlenebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
10 Bin AdımEngin GünaydınYeni DiziTelevizyonDevin Özgür ÇınarGain
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