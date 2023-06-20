Tuzla Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan ve iş arayan vatandaşları, işveren ile buluşturmak için hayata geçirilen ancak günümüzde İstanbul ve çevre illerinin en önemli merkezi haline dönüşen Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar için toplu iş görüşmesi düzenledi.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde İŞKUR iş birliğinde düzenlenen toplu iş görüşmesine 20 firma katıldı. Çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar, ilgilendikleri iş alanında firmaların insan kaynakları yöneticileri ile bire bir görüşme gerçekleştirme imkânı yakaladılar.