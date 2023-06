Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/375 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/375 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7604 Parsel sayılı 749,01 m2 arsa miktarlı taşınmazın üzerinde bulunan 7 / 96 Arsa Paylı 3.Kat, 8 Numaralı Mesken Nitelikli Taşınmazın 1/1 hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (7604 Parsel)

Yapı Ruhsatı: 24.06.2020 tarih ve 151/20 sayı ile yapı ruhsatı bulunmaktadır. Mimar Proje: Kat irtifakına esas projesi incelenmiştir. Rapor ekinde projeler paylaşılmıştır. Yapı Kullanım İzin Belgesi: Yapı kullanma izin belgesi aldığı tespit edilememiştir.

Bina yol kotu altı 1 yol kotu üstü 6 olmak üzere toplam7 katlı olarak betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Bodrum katında sığınak, su deposu ve kapalı otopark alanı bulunmaktadır. Zemin katında ve Normal katına kadar katta 2 şer adet daire bulunmaktadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina girişi bina yan cephesinden yapılmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramalı camekanlı olup bina içi zemini seramik kaplamalıdır. Binada bulunan tüm mahaller mesken kullanımlıdır. Bina etrafı bahçe duvarı ile çevrili olup bina girişi bahçe dışından demir doğramalı kapıdan yapılmaktadır. Bina otopark girişi Ethem Sokak üzerinden yapılmaktadır. Bina dış cephesi ısı yalıtımlı sıvalı boyalı olup yeni yapılmış bakımlı bir binadır.

3.Kat, 8 Numaralı Bağımsız Bölüm Özellikleri:

Taşınmaz konut ve ana yapıda 3. Katta yer almaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı toplam 120,72 m2 (brüt 140,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Daire; Antre, Hol, Mutfak, Salon, biri banyolu 3 Yatak odası, Çamaşır Odası, Banyo/Wc mahallerinden oluşmaktadır. Salon camı yere kadar olup Fransız tip balkonludur. Mutfaktan erişimli balkon cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Bina giriş cephesine göre arka cepheye bakmaktadır. Salon, oda zeminleri parke kaplı olup duvarları sıvalı boyalıdır. Wc ve banyo zemini, duvarları seramik kaplamadır. Banyoda yerden klozet, lavabo bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ısı camlı pvc doğramadır. Mutfak zemini seramik kaplı olup ahşap mutfak dolapları ve mutfak tezgâhı bulunmaktadır. Doğalgaz kombi sistem ısıtmalı sistem bulunmaktadır.

Tapu Kaydı Beyanlar Hanesinde:

* 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

*Taşınmaz Üzerinde Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

* Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu:veraset ilişik ) Tarih: 17/07/2019 Sayı:E.579286

* Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı :04/06/2021

*Taşınmaz Üzerinde 7 Katlı Betonaerme Mesken ve Arsası

* Taşınmaz Üzerinde AT Diğer (Konusu:cins değişikliği harcı kesilmiştir. ) Tarih: 10/10/2021 Sayı:83469

*Taşınmaz Üzerinde AT 7 Katlı Betonaerme Mesken ve Arsası beyanlar mevcuttur.

Adresi : Cami Mah., Erol Sayan Sok., Dış Kapı Numarası 1, İç Kapı No: 8 Tuzla /İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 749,01 m2

Arsa Payı : 7/96

İmar Durumu: Söz konusu parsel, Tuzla İlçesi, 7604 Parsel; 02.02.2013-21.06.2022 tasdik tarihli Tuzla, Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Emsal: 1.63 Hmax: 12.50 yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2023 - 10:39

09/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.