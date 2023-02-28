Türkiye’de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulan 95 şirketin üye olduğu Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), yeni Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam ediyor. Derneğin geçen dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Başak Öge, Aslı Selçuk’dan devraldığı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

TÜYİD Yeni Yönetim Kadrosu belirlendi

22 Şubat 2023’te düzenlenen Olağan Genel Kurul’da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul’un ardından yönetim kurulunun görev paylaşımı da yapıldı.

TÜYİD’in yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer alıyor: Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Bora Yalınay ve Coca-Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş Başkan Yardımcıları, Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan Sayman, Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen, Aslı Selçuk Danışmanlık Kurucusu Aslı Selçuk, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Handan Saygın, Bank of America Merrill Lynch’in Gelişmekte Olan Piyasalar (EEMEA) Hisse Satışı Direktörü ve Türkiye Hisse Piyasası Bölüm Başkanı Seda Karşit Tiryaki, Eczacıbaşı Holding Sermaye Piyasası Direktörü Şule Korkmaz, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, Paksoy Ortak Avukat Bürosu Ortak Av. Ömer Çollak, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gülsen Ayaz, Turkcell Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü Ali Serdar Yağcı, Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Onur Çevikel ve Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Müdürü Levent Bayar.

Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öge konuşmasında şu tespitlerde bulundu:

"TÜYİD olarak, Yatırımcı ilişkileri mesleğinin ülkemizdeki referans merkezi ve temsilcisi olarak, ekiplerin mevzuat kapsamındaki görev ve yetkilerini layıkıyla yapmalarını ve en iyi uygulamaların tabana yayılmasını desteklemek amacıyla aralıksız çalışıyoruz.

Bugün 95 üyesi ile Borsa İstanbul piyasa değerinin yaklaşık %75’ini temsil eden TÜYİD, 14. yaşına girerken sermaye piyasalarımızın en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak Borsa İstanbul’a yatırım yapan mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcıların ilk ve daimî iletişim noktayız. Ülkemizin ve şirketlerimizin tüm dünya nezdinde temsilcisi ve aynasıyız.

İyi günde kötü günde ülkemizi ve şirketlerimizi küresel yatırım camiasına anlatan meslek grubuyuz. Ülkemize ve şirketlerimize duyduğumuz sorumlulukla bu temsil kabiliyetimizi dünya standartlarına çıkarmak üzere TÜYİD olarak tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de TÜYİD ve Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak uluslararası portföy yatırımlarından ülkemize düşen payı artırmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.”

Başak Öge Hakkında

2010 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak katılan Başak Öge, Topluluğun yurtiçi ve yurtdışı şirketleri için uzun vadeli finansman teminine yönelik Eurobond, proje finansmanı, sendikasyon ve ECA kredileri işlemlerini yürütmüş, ayrıca Şişecam ve 4 halka açık iştirakine yönelik bono ve hisse senedi yatırımcılarıyla ilişkileri yönetmiştir. Ocak 2016’da Şişecam Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğüne atanan Öge, tüm yatırımcılarla, buy-side ve sell-side analistlerle ve kredi derecelendirme kuruluşları ile faaliyetleri koordine ve halka açık şirketleri uluslararası yatırımcı konferanslarında ve roadshowlarda temsil etmiştir. Başak Öge Ocak 2020’den itibaren Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Şişecam’a katılmasının öncesinde 15 yıl Citigroup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bünyesinde kurumsal finansman, strateji, hazine, ticaret finansmanı ve sermaye piyasaları bölümlerinde yönetici rolünde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi