7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 6 salon ve 27 bin m2 net alanda yapılacak olan WIN EURASIA – World of Industry Fuarı, sektörü temsil eden sivil toplum örgütleri ile birlikteliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak TÜYİDER ve WIN EURASIA ilk kez geçtiğimiz yıl başlayan iş birliklerini, bu yıl da sürdürme kararı aldı.

TÜYİDER ÜYELERİ GENİŞ KATILIMLA WIN EURASIA’DA OLACAK

WIN EURASIA iş birliğini değerlendiren TÜYİDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğangün, “TÜYİDER, savunma sanayi, uzay ve havacılık, haberleşme ve ilişkili elektronik sistemleri üretimi başta olmak üzere; otomotiv, beyaz eşya, ev eşyaları, armatür, inşaat, makine gibi genel endüstrilerle birlikte tıp, gıda gibi çok önemli sektörlere hizmet veren kilit bir iş kolunu temsil etmektedir. TÜYİDER olarak üyelerimizle birlikte geçen yıl WIN EURASIA’da yer aldık. Üyelerimiz fuarda çok sayıda iş birliğine imza attılar, biz de onlardan gelen talepler üzerine çok başarılı bulduğumuz iş birliğimize; 2023 yılında da devam etme kararı aldık. WIN EURASIA, hem iç hem de dış piyasada bize çok farklı iş fırsatları sunan katma değeri yüksek bir fuar. Bu yıl TÜYİDER’e özel sunulan koşullar dahilinde daha çok üyemizle ve geniş katılımla WIN EURASIA’da Endüstriyel Üretim Makinaları salonunda olacağız.” dedi.

WIN EURASIA, ENDÜSTRİYİ GELECEKLE BULUŞTURUYOR

Bu yıl mottosunu “Endüstri gelecekle buluşuyor” olarak belirleyen WIN EURASIA’da Enerji, Elektrik & Elektronik Teknolojileri’, ‘Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri’, ‘Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi & İntralojistik Çözümleri’, ‘Endüstriyel Üretim Makinaları’ “Endüstriyel ve Robotik Otomasyon & Akışkan Gücü Sistemleri” sektörlerine dair ürün grupları yer alıyor.

BU BİRLİKTELİK HER İKİ TARAF İÇİN DE YENİ İŞ FIRSATLARI DEMEK

TÜYİDER ile iş birliklerinin WIN EURASIA’nın imalat sanayini her yönüyle temsiline önemli katkı sağladığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, “TÜYİDER ile iş birliğimiz ilk olarak geçtiğimiz yılki fuarımızda başladı ve çok verimli geçti. Bu yıl daha da başarılı olacağına inanıyoruz. WIN EURASIA olarak sektörü temsil eden meslek örgütleri ile iş birliklerini çok değerli buluyoruz. Bu yıl TÜYİDER üyelerinin “TÜYİDER (Tüm Yüzey İşlemler Derneği) Alanı” ile WIN EURASIA Fuarında Endüstriyel Üretim Makinaları salonumuzda 1.000 m2’ye varan bir alanda katılımlarını hedefliyoruz.” dedi. Ertaşkın şöyle devam etti: “TÜYİDER ile çalışmamızın yüzey işlem teknolojileri ve kullanım alanları konusunda imalat endüstrilerimizde farkındalığı arttırmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz. WIN EURASIA olarak katılımcı üye firmalarımızın pazardaki hakimiyetlerine destek olarak fuarımızda profesyonel alıcılar ile bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Bu birliktelik her iki taraf için de yeni iş fırsatları ve verimli bir fuar deneyimi sağlayacak”.

500’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI İLE 39 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

WIN EURASIA, bu yıl Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta-Doğu bölgelerinden 500’ün üzerinde katılımcı firma ve tüm dünyadan 39.000’in üzerinde ziyaretçi/satın almacıyı 7-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. İmalat sanayini Avrasya bölgesinde buluşturan tek fuar olan WIN EURASIA’da Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) iş birliği ile üretici ve ithalatçı firma yetkililerinin ağırlanacağı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak Alım Heyeti Programı ile Anadolu’dan Organize Sanayi Bölgesi-OSB turları yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sektöre dair keynote konuşmacıların yer aldığı uluslararası konferans, seminer, panel gibi etkinliklerde sektöre dair en güncel konular gündeme taşınacak. 5G Arena, Endüstri 5.0 Alanı gibi özel tema alanlarında da ise sektöre yeni ufuklar açacak teknolojileri keşfetme ve deneyimleme, katılımcı ve ziyaretçilere sunulan ayrıcalıklardan bazıları olacak.

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