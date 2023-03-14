

TÜSİAD, 20 Mart 2023 Pazartesi 09.30 – 15.00 arasında “İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak” Konferansı'nı gerçekleştirecek. Sabancı Center'da düzenlenecek etkinlikte, 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri de dahil olmak üzere, hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkmanın mümkün olmayacağı vurgulanacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk tarafından etkinliğin açılış konuşmaları yapılacak.

Etkinlikte Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı “Cumhuriyetin Tamamlanmamış Meselesi” başlıklı bir konuşma yapacak.

TÜSİAD'a farklı dönemlerde başkanlık yapmış olan Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes “Başkanların Perspektifinden” başlıklı oturumda bir araya gelerek “Çoklu Krizler Çağında Cumhuriyeti İkinci Yüzyılına Kadınlarla Taşımak” konusunu çeşitli yönleriyle ele alacaklar.

“Deprem Felaketinin Ardından: Bölgeyi Kadınlarla Ayağa Kaldırmak” panelinde ise kadın girişimciler ve uluslararası kurum temsilcileri konuya dair tecrübe ve değerlendirmelerini paylaşacaklar.

Kadınların yönetimde eşit temsili konusunu ele alacak “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eşit Temsil” başlıklı ikili sohbetin ardından sanat, reklam ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla “Medyada ve İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oturumu gerçekleşecek.

Konferansın son paneli ise genç konuşmacıların katılımıyla “Bütün Ümidim Gençliktedir: Geleceğe Ne Bırakıyoruz ve Z-Kuşağı Ne İstiyor?” olacak.