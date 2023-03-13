TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu; 15 Mart 2023 Çarşamba günü 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek “Ukrayna Savaşı sonrası Dünya ve Avrupa'da Güvenlik ve Düzen” başlıklı webinarda, Brookings Enstitüsü ABD-Avrupa Çalışmaları Merkezi'nden Fiona Hill'i konuk edecek.



Hill toplantıda, Rusya‘nın Ukrayna saldırısı sonrası süreçte küresel sistemin ve Avrupa'nın jeopolitik durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Ardından Küresel Siyaset Forumu Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Evren Balta ile Akademik Danışma Kurulu üyesi Soli Özel'in sorularını yanıtlayacak.