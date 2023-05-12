Ali Yeşildağ kimdir? Neden gündemde? Hasan Yeşildağ kimdir?

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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023- TUS 1. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav ı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.