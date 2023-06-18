Harika bir vitamin, potasyum, besin ve lif kaynağı olan havucun suyunu sıkıp içmek sağlık açısından çok yararlıdır. Havuç suyunda A ve C vitamini antioksidan görevi görerek bağışıklık hücrelerini serbest radikallerden korur. Bu durum kanser riskini azaltır. Havuç suyunun bunun gibi pek çok faydası vardır. İşte havuç suyunun yararları ve hazırlanışı...

Havuç Suyunun Yararları

- İçerdiği E vitamini ile havuç suyu, bağışıklık hücrelerini serbest radikallerden koruyarak kanser riskini azaltır.

-Kan şekerini düşürür.

-Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde etkilidir. Yağlanmayı azaltır.

-Karaciğer fonksiyonlarını korur ve sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

-Zihinsel fonksiyonların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

-Cildi canlandırır, güzelleştirir.

-Ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasına yardımcı olur.

-Cildin parlamasını sağlar.

-Kırışıklıkların azalmasını sağlar. Yeni kırışıklıklarında oluşmasını engeller.

-Göz sağlığını korur.

Havuç Suyu Hazırlanışı

2-3 adet havucu yıkayın ve kabuklarını tıraşlayın. Havuçları küçük küçük doğrayın ve blendıra koyun. 1 parça taze zencefil,2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım bardak soğuk suyu ekleyip güzelce karıştırın. Karışım pütürlü olursa süzebilirsiniz.