14 Mayıs seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren partiler ve adayların çalışmaları devam ediyor. Türkülerin birleştirici gücü siyasetede sirayet etti. Son zamanlarda siyasetçilerin kullandığı kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dil “Gesi bağları” türküsüyle güzel bir birlikteliğe dönüştü. Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3. bölgede çalışmalarını sürdüren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün Silivri'de karşılaştı. Şarkı söyleyen gençlerle denk gelen Zengin ve Altay, Gesi Bağları türküsüne eşlik etti.

O anları Özlem Zengin sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarklılarıyla eşlik eden Silivrili gençlerden şahane 'Gesi Bağları' yorumu... Çok teşekkür ediyoruz" diyerek paylaştı.

Özlem Zengin paylaşımını alıntılayan Engin Altay da "Özlem Hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim" ifadelerini kullandı.