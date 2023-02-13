Bölgedeki federasyon ve dernekler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerinin ve paydaşlarının bölgeye yardım ulaştırdığını ve TÜRKONFED olarak bu yardımları koordine ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dünyanın hiçbir ülkesinin tek başına üstesinden gelmesinin mümkün olmadığı bu büyüklükte bir afette çalışan ve çözüm üreten kurum ve kuruluşlar için yasal süreçlerin kolaylaştırıcı adımlarla yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen deprem felaketinin ilk anından itibaren hem arama kurtarma ekiplerinin hem de bölge halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. TÜRKONFED Deprem Kriz ve Koordinasyon Merkezi tarafından yönetilen çalışmalar kapsamında ilk etapta bölgedeki 5 federasyon ve 44 dernek ile ilgili kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik yardım seferberliği başlatan TÜRKONFED’in çağrısına, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş insanları kulak vererek, ihtiyaçları deprem bölgesine ulaştırıyor.

Ayni ve nakdi yardımlar bölgeye ulaştırılıyor

TÜRKONFED üyeleri tarafından deprem bölgesine şu ana kadar tespit edilebilen toplamda 166 tır tüketim ve giyim malzemesi, pişmiş gıda, yakıt; 391 barınma konteyneri, 1.000’den fazla çadır, 4 aşevi, 5 binden fazla kişiye hizmet verebilecek 3 mobil mutfak, 1.000’den fazla kumanya, 100’e yakın portatif tuvalet ve banyo, 15 binden fazla yatak, 96 iş makinesi, 245 kamyon, 3 jeneratör, 1.000’e yakın ısıtıcı, 20 binden fazla battaniye, 21 bin defin malzemesi ulaştırıldı. Konaklama hizmeti veren bazı üyeler otellerini depremzedeler için açtı. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde ulaşımı ve lojistik ihtiyaçları karşılanırken, AFAD aracılığıyla yapılan nakdi yardımlar TÜRKONFED üye ağı aracılığıyla afet bölgesine gönderildi.

Süleyman Sönmez: “Kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerine alan açan bir yaklaşıma ihtiyacımız var”

Dünyanın hiçbir ülkesinin tek başına başa çıkamayacağı büyüklükte olan bu afette çok önemli bir rol olan koordinasyon görevini üstlendiklerini vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Türkiye’nin en ücra köşesinde bile üyesi olan TÜRKONFED olarak deprem felaketinin olduğu ilk andan itibaren önce koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalara başladık. Bu kapsamda 30 federasyon ve 300 dernek üzerinden 60 binin üzerinde üyemizi, TÜSİAD, SEDEFED, Hedefler İçin İş Dünyası, KAGİDER, Habitat ve GEN Türkiye gibi paydaşlarımızı, AFAD’ın yanı sıra Ahbap ve İhtiyaç Haritası’nın da içinde olduğu Afet Platformu gibi organizasyonlar ile CBi Türkiye Platformu ve UNDP gibi uluslararası kuruluşları ortak bir paydada buluşturduk. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki gücümüzü, çözüm yeteneklerimizi birleştirerek bu felaketin yarattığı travmayı çözebiliriz. Şu anda süreci hızlandıran, koordinasyon ve insan kaynağı yeteneği ile hızlı ve esnek hareket eden organizasyonlara ihtiyacımız var. Bu nedenle TÜRKONFED dahil bu konuda çalışan ve çözüm üreten kurum ve kuruluşlar için yasal süreçlerin kolaylaştırıcı adımlarla yeniden kurgulanması gerekiyor. Böylesi zor bir dönemde kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerine alan açan bir yaklaşım sosyal devletin en güçlü bileşenidir” diye konuştu. (YHM)