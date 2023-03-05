Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da toplam 1.800 konteynerlik “KASABA” adı verilen sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmayı planlayan Platform, ilk etapta Samandağ’da 266 konteynerlik alanın kurulumuna başladı.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine entegrasyonu planlanan KASABA’lar sayesinde iş gücü kaybının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 kenti etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren bölgede yaraların sarılması için kapsamlı çalışmalar yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Habitat Derneği, bölgede kalıcı konutlar yapılıncaya kadar “sürdürülebilir yaşam merkezleri” oluşturmak üzere geniş bir paydaş ağının da katılımıyla “Ortak İş Birliği Platformu”nu kurdu. Depremde ağır hasar alan Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da “KASABA” adı verilen yaşam merkezleri oluşturacak Platform, ilk merkezi Hatay-Samandağ’da kurmaya başladı.

AFAD başkanlığında, Samandağ Koordinatör Valisi ve Samandağ Kaymakamlığı koordinasyonunda Samandağ Belediyesi tarafından Mağaracık ve Kurtderesi mevkisinde barınma alanı olarak kullanıma bırakılan 16 dönümlük alanda kurulumu başlayan KASABA projesi, ilk etapta 266 yaşam alanını kapsayacak. Samandağ’da ikinci etapta kullanıma bırakılacak alan ile birlikte toplamda 500 yaşam alanı 100 donatı alanından oluşan 600 yapılık Sürdürülebilir Yaşam Merkezi tamamlanacak.

Evler, sosyal donatılar ve çalışma alanları bir arada

Proje kapsamında devlet kurumlarının kullanıma bırakacağı alan ölçüsünde, her kentte 600 adet olmak üzere toplam 1.800 konteynerden oluşan merkezler oluşturulacak. Barınma amacıyla kurulacak iki oda ve bir banyodan oluşan konteynerler, bir evin tüm temel gereksinimlerini de içeren şekilde hazır olarak teslim edilecek. Diğer konteynerler ise revir, sağlık ocağı gibi sağlık hizmetleri; kreş, derslik gibi eğitim alanları; oyun, kütüphane, kadın merkezleri, yaşlılara özel alanlar, çay ocağı gibi sosyal donatılar; atölye, ticaret, endüstri gibi çalışma alanları ile depo, güvenlik ve yönetim alanlarını kapsayacak. Üç şehirde kurulacak merkezlerde 6 bin kişinin barınma dahil sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

İş gücü kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor

Kamu kurumları ve yerel yönetimler iş birliği ile hayata geçirilen KASABA projesi kapsamındaki bir diğer önemli hedef de bu merkezlerin kentlerdeki ekonomik faaliyet alanlarına entegre edilmesi olarak belirlendi. Bu kapsamda Ortak İş Birliği Platformu’nun kullanımına bırakılacak alanlarda kurulacak yaşam merkezlerinin, organize sanayi bölgeleri veya küçük sanayi sitelerine entegre edilmesi de hedefleniyor. Böylece bir yandan bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olunurken diğer yandan da depremden etkilenen kentlerden göçün önlenerek, istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ve üretimin bölgede kalmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca kalıcı konutların tamamlanmasının ardından bu merkezlerin organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bölgelerdeki çalışanlar için başta afete hazırlık eğitim merkezleri olmak üzere sosyal ve kültürel alanlara dönüşecek şekilde hazırlanabileceği de öngörülüyor.

İş dünyasından konteyner seferberliği

Samandağ’daki ilk KASABA’da altyapı çalışmaları hızla devam ederken iş dünyası da konteynerlerin alımı için harekete geçti. Denizli Genç İş İnsanları Derneği’nin (DEGİAD) 50, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) 25, OMEGA Grup’un 10 konteyner bağışı ile başlayan seferberlik kampanyasının yanı sıra barınma ve sosyal alanlar için gerekli tüm eşya ve teçhizatlar da yine iş dünyasının desteğiyle tedarik edilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ