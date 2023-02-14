Oral, Türkiye’deki depremzedeler için başkent Aşkabat’taki Türkiye vize başvurma merkezinde düzenlenen yardım kampanyasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi meydana geldiğini belirten Oral, Türkiye devletinin ve milletinin el ele bu felaketin yaralarını sarmak için büyük bir gayret içerisinde olduğunu söyledi.

Kardeş Türkmenistan'da birlik ve dayanışma duygusunu güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Oral, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a taziye mesajları ve geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiğini aktardı.

Oral, Türkmenistan’ın Türkiye’deki depremzedelerin yarasını sarmak için ilk olarak harekete geçen ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Hemen 7 Şubat'ta 10 kişilik sağlık personeli, tıbbi malzemelerle Türkiye’ye gitti. Ardından yine Gurbanguli Berdimuhamedov Vakfının organizasyonuyla Türkmenistan’da depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen STK’ler, firmalar ve vatandaşların yardımları toplanarak 2'inci uçakla Türkiye’ye gönderildi. Şu anda 3'üncü uçağın da hazırlığı var." diye konuştu.

"Battaniye kampanyası başlattık"

Türkmenistan’da Türkiye’deki depremzedeler için yoğun bir yardım isteğinin olduğunun altını çizen Oral, "İhtiyaçlar, günbegün değişiyor ve farklılaşıyor. Bunları bizim koordine etmeye ihtiyacımız var. Hiçbir çabanın, kaynağın heba olmaması lazım. Biz de bu amaçla yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Yardım etmek isteyen Türkmen kardeşlerimize ve buradaki Türk vatandaşlarına, onları doğru yönlendirerek yardımların acil ihtiyaçlara tam cevap verecek şekilde ülkemize ulaşmasını temin etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Oral, şu an için barınma ve ısınmanın en acil ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Battaniye ihtiyacını karşılamak amacıyla bir kampanya başlattık. Türkmenistanlı kardeşlerimizden şu anda yoğun bir ilgi var. Bundan önce zaten 3 bin battaniye göndermiştik ülkemize, dün akşam 1000 battaniye daha gitti. Şu anda da burada bizim Türkiye’ye vize başvuru merkezimizde ,arkadaşlarımızın görevleri, desteği ve koordinasyonuyla yoğun şekilde bu battaniye yardımlarını alıyoruz."

Battaniye kampanyasının Büyükelçilikçe sonlandırıldığına dair bir duyuru yapılana kadar devam edeceğini aktaran Oral, yardım etmek isteyenlerin Türkiye vize başvuru merkezine gelip battaniyelerini teslim edebileceklerini ifade etti.