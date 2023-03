Ayrıca TÜRMOB’a ait LUCA muhasebe yazılımlarını kullanan 4 milyondan fazla personel ve 1,5 milyondan fazla vergi mükellefi, TÜRKKEP entegrasyonuyla insan kaynaklarına dair tüm süreçleri KEP üzerinden yürüterek zaman ve maliyetten büyük tasarruf sağlıyor.

Türkiye’nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) alanında lider kuruluşu olan TÜRKKEP yaptığı iş birlikleri ve entegrasyon çalışmalarıyla kurumların iş verimliliğini artırmaya ve ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve TÜRKKEP arasında gerçekleşen iş birliğiyle; meslek mensupları ve müşterileri, TÜRKKEP servisleriyle entegre çalışan TÜRMOB KEP sayesinde kendileri için hazırlanan özel paketlerden faydalanarak avantajlı koşullarla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sahibi olabiliyor. Ayrıca TÜRMOB’a ait LUCA muhasebe yazılımları ile TÜRKKEP’in servisleri arasında yapılan entegrasyon sayesinde; LUCA kullanan 4 milyondan fazla personel ve 1,5 milyondan fazla vergi mükellefi insan kaynaklarına dair tüm süreçleri KEP üzerinden yürüterek, zaman ve maliyetten büyük tasarruf sağlıyor.

TÜRMOB MESLEK MENSUPLARI VE MÜŞTERİLERİ KEP’LEŞİYOR!

TÜRKKEP tarafından TÜRMOB üyesi meslek mensupları ve müşterileri için hazırlanan özel paketlerde; KEP hesabı, işlem yetkilisi, gönderi adedi, posta kutusu alanı, SMS bildirimi gibi hizmet seçenekleri yer alıyor. KEP sahibi olarak iş süreçlerini dijitalleştiren meslek mensupları ve odalar, TÜRMOB ile aralarındaki değerli evrak alışverişlerini (aidat ödeme ihtarı, sözleşmeler vs.) yasal, hızlı ve masrafsız hale getirmiş oluyor. Meslek mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarla (vergi dairesi, belediyeler vs.) arasındaki tüm yasal yazışmalarını KEP üzerinden kolayca yapabiliyor. Meslek mensupları ve müşterileri arasında sözleşme, fatura itirazı, ihtar gibi yasal öneme sahip evrak iletişimi KEP üzerinden yapılarak, yasal geçerliliği olan alternatif bir iletişim kanalı oluşturuluyor. Bu iş birliği sayesinde TÜRMOB üyesi meslek mensupları ve müşteri firmalar; kişi, kurum ve kuruluşlarla olan her türlü resmi yazışma ve belge paylaşımlarını dijital bir zeminde yasal olarak gerçekleştirebiliyor. Böylece zamandan tasarruf, verimlilik artışı, kâğıt, baskı, noter, kargo, kurye, lojistik ve arşivleme masraflarından büyük oranda tasarruf sağlanıyor.

LUCA İLE İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞİYOR!

TÜRMOB’a ait LUCA muhasebe yazılımlarının TÜRKKEP KEP servisleriyle entegrasyonu sayesinde; LUCA kullanan 4 milyondan fazla personelin ve 1,5 milyondan fazla vergi mükellefinin insan kaynakları süreçleri dijital ortama taşınıyor. Bu entegrasyonla birlikte; LUCA kullanan firmalar, bordro yönetimi gibi evrak işlemlerini ve daha sonra devreye alınacak olan fatura itirazı ve ret gibi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. KEP servislerinin LUCA ile entegrasyonu sayesinde; tüm resmi bilgi ve belgeler gönderildiği biçimde korunarak karşı tarafa yasal bir yöntemle iletilmiş oluyor. Dijitalleşen insan kaynakları süreçleriyle LUCA kullanıcıları kâğıt, baskı ve toner gibi maliyet kalemlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlarken; doğaya verilen zararı en aza indirerek çevreci bir kimliğe bürünme imkânı buluyor.

YILDIZ: “KİŞİ VE KURUMLARIN İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNİ DİJİTALLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

TÜRMOB ile yapılan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “KEP sistemi; özel şirketlere, kamu kurum/kuruluşlarına ve bireylere hızlı, güvenilir ve yasal bir iletişim imkânı sunuyor. Ayrıca iş verimliliği, zaman yönetimi, maliyet tasarrufu, iletişim güvenliği ve çevre duyarlılığı gibi birçok konuda da avantaj sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının açıkladığı 2022 verilerine göre; kamu kurumlarında KEP kullanımı %82’ye ulaştı. Bu sayede de posta giderlerinde 229 milyon TL, kırtasiye giderlerinde 702 milyon TL, veri depolama maliyetlerinde 92 milyon TL tasarruf sağlandı. Bu rakamlara bakıldığında TÜRMOB üyesi meslek mensupları ve müşteri firmalarının KEP kullanımını daha etkin ve yoğun olarak tercih etmelerini sağlamak hem e-dönüşüm sektörü için hem de ülke ekonomisi için kıymetli bir adım olacaktır. TÜRKKEP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektör devleri ile yaptığımız stratejik iş birlikleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve yenilikçi çözümlerimizle Türkiye’deki tüm bireylerin, özel şirketlerin ve kurumlarının iş akış süreçlerini dijitalleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İÇER: “ALANLARINDA UZMAN İKİ KURUM GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ”

LUCA Proje Koordinatörü Cenk İçer, “Alanlarında uzman olan iki kurumun güçlerini birleştirmeleri; KEP kullanımının yaygınlaşması, geliştirilmesi ve yeni projeler üretilmesi açısından oldukça önemli. TÜRKKEP’in yaygın bayi ağı, sunduğu operasyonel hizmetler ve çözüm odaklı yaklaşımı bu anlaşmada önemli bir rol oynadı. Proje sayesinde meslek mensupları ve onların müşterilerinin KEP altyapısı ile gerçekleştirecekleri iptal, itiraz, ihbar, bildirim, bordro gönderimi, dilekçe, başvurular, sözleşmeler ve her türlü yasal bildirim işlemlerine ciddi operasyonel verimlilik sağlanacaktır. Bu iş birliği sayesinde TÜRMOB’un meslek mensupları ve müşterileri için sunduğu hizmet ağının oldukça genişleyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ