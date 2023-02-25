Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık ettiği toplantıya 20 akademisyen katıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) toplantıda yeni şehirlerin planlanması, lojistik, network yönetimi, eğitim, AR-GE, altyapı ve kritik yapılar, diri faylar, sakınım bandı, haritalama ile CBS gibi başlıklarda 11 çalışma grubu oluşturuldu.

11 ilde yıkıma yol açan, yaklaşık 110 bin kilometrekare alanda yaşayan 13 buçuk milyon insanı doğrudan etkileyen deprem felaketi, ülke gündeminin en önemli maddesi olmaya devam ediyor. Hayatın her alanında değişikliklere yol açan felaket, bilim insanlarının da odaklandığı bir alan haline geldi.

Çözüm önerileri sunuldu

Deprem sonrası hayata geçirilecek politikalara temel teşkil etmesi için Ankara'daki AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

AFAD ve TÜBİTAK tarafından organize edilen toplantıya Bakanlar Varank ve Bilgin'in yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı. Toplantıda, 20 akademisyen kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini sundu. (AA)