Zeynep Turan, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haritasını değerlendirdi. Simge Fıstıkoğlu youtube kanalına Astrolog Zeynep Turan’ı konuk etti. 2023 yılının astrolojik değerlendirmesini yapan Zeynep Turan, Temmuz ayından Eylül ayına kadar etkili olacak Venüs retrosununda neler olabileceğini anlatıyor. Venüs retrosunun yaşanacağı dönemde dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Turan, hayatınızı etkileyecek kararlar için en uygun tarihlerin neler olduğunu paylaşıyor. Burçların 2023 yorumlarıyla devam eden söyleşide Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını da yanıtlayan Zeynep Turan, siyasi ve ekonomik gelişmeler, dünyadaki aksiyonlar, Türkiye’yi etkileyecek olaylar, dünyadaki işbirlikler ve siyasal dengeler üzerine astrolojik etkileri anlatacak. 2023’te bizleri neler beklediğini de anlatan Zeynep Turan ile sohbeti, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=BCcUd3uh9aM