Depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yardımına koşan 18 Arap ülkesinin yaraların sarılmasında üstlendikleri role ilişkin gelişmeleri derledi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerini gönderen bu ülkeler, hem ayni ve nakdi yardımlarla hem de dua ve gıyabi cenaze namazlarıyla depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Söz konusu ülkelerde organize edilen yardım kampanyaları da hız kesmiyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, arama kurtarma ekibini taşıyan 5 uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Bununla birlikte Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 250 milyon riyal (yaklaşık 66.6 milyon dolar) bağış toplandı.

Katar

Katar Televizyonu'nda önceki gün "Yardım ve Dayanak" ismiyle Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Kuveyt'in arama kurtarma ekiplerinin gönderilmesinin yanı sıra hem hükümet hem halk olarak depremzedelere destek verdi.

Umman

Umman’daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.

Umman medyasında yayımlanan haberlerde ülke yönetiminin ve halkının, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin etkilerini azaltmak için seferber olduğu aktarıldı.

Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. Kampanyada yaklaşık 4,5 ton ayni yardım toplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.