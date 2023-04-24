Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi’nin bu haftaki konuğu yerli sahnenin güçlü gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz oldu.

Binlerce hayranının akın ettiği konsere bayram mesajlarıyla başlayan grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sahnede olmaktan gurur duyduklarını belirterek tüm çocuklara da selam gönderdi.

Biletleri günler önceden tükenen konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi