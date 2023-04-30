Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeline sahip olmak için 177 binden fazla kişi başvurmuştu. Kura ile belirlenen 20 bin şanslı kullanıcının yanı sıra, yedek listesi de belirlendi. Teslimatlar ise bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde yapılacak ve hafta boyunca sürecek. İptallerin yaşanması durumunda yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak yedek listeden de T10X siparişi veremeyenler, 2024 yılına kadar yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle TOGG siparişi verebilecek. TOGG'a sahip olan kullanıcılar ise teslimat öncesine kadar ek garanti süresi ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı gibi ayrıcalıklara sahip olacak. Servisler ise 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit ve 8 mobil noktada hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin yerli otomobili olarak üretilen TOGG'un T10X modeli için 177 binin üzerinde başvuru yapılmış ve şanslı 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Çekilişle belirlenen hak sahiplerinin adreslerine gönderilen TOGG'ların teslimatları Bursa'dan başladı ve diğer şehirlerde de devam edecek.

Öte yandan, çekilişe katılanların yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. Eğer asıl listeden iptal olursa, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

TOGG'a sahip olmak için 60 bin TL ön ödeme yapılmıştı ve çekilişte TOGG almaya hak kazanamayanların ön sipariş bedelleri iade edildi. Asıl ve yedek listede yer alan 40 bin kişi, çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Bu ayrıcalıklar arasında, akıllı cihazlarının teslimat tarihine kadar ilave garanti süresi ve Trugo'dan aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanması bulunuyor.

TOGG'un servis noktaları ise 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarını bekliyor.