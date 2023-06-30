Tasarım ve ürün kalitesini artırarak dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştıran Türkiye mobilya sektörü Suudi Arabistan pazarında eski günlerine dönmeye başladı. İki ülke arasında pozitif diyalogların son zamanlarda tekrar artmaya başlamasıyla birlikte ihracat tekrar yükselişe geçti. Suudi Arabistan’a yılın 5 aylık döneminde 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Detayları haberimizde...

Türkiye: Dört Ülke Arasında Üretim Çeşitliliği Açısından Önemli Bir Konumda

Türkiye, dünyada tüm mobilya gruplarında ürün üretebilen sadece dört ülke arasında yer alıyor. Mobilya sektörünün ihracat çalışmalarına hız kesmeden devam eden ülke, mobilya üreticilerini tek bir çatı altında toplayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından destekleniyor. MOSFED, Türk üreticilerinin dünya pazarında varlığını artırma çabalarına büyük katkı sağlıyor.

Suudi Arabistan: Türkiye'nin En Büyük Mobilya İhracat Pazarlarından Biri

Son yıllarda geliştirilen pozitif ilişkiler sonucunda Türkiye, Suudi Arabistan pazarında etkinliğini artırdı. Suudi Arabistan, Türkiye'nin en çok mobilya ihraç ettiği ülkeler arasında ilk 10'da yer aldı. 2023 yılının ilk beş ayında Türkiye'nin bu ülkeye yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedef: Suudi Pazarda Varlık Güçlendirmek ve Yerini Sağlamlaştırmak

Türkiye'nin mobilya sektöründe hedefi, Suudi Arabistan pazarında yerini sağlamlaştırmak. Üreticiler, yeni satış kanalları ve bayiliklerle pazarda varlıklarını güçlendirirken, yılsonuna kadar bu rakamları aşmayı planlıyor.

Suudi Arabistan Pazarında Popüler Türk Mobilyaları

Suudi Arabistan pazarda özellikle lüks mobilya gruplarının yanı sıra oturma grupları, çalışma grupları, yatak/baza, ofis mobilyaları ve aksesuarlar büyük ilgi görüyor. Gelecekte, yeni inşa edilecek konutlar, otel yenilemeleri ve çeşitli yeni yapılar için daha çok mobilya ihtiyacı olması bekleniyor. Bu durum, Türkiye'nin mobilya sektöründe hareketli bir dönem başlatıyor.

Akıllı Mobilyalar: Yeni Trendler

Son yıllarda, akıllı mobilya çözümleri popülerlik kazanmış durumda. Türkiye'nin bu alandaki üreticileri, bu yeni trendin Suudi Arabistan pazarında dikkat çekeceğine inanıyor ve ihracatlarını artırmaya odaklanıyorlar.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Ülkemizin ekonomik istikrarını sürdürmesi ve global ticarette gücünü artırması için ihracat oldukça önemli. Biz de bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz. Türk mobilyası keşfedildiği her ülkede seviliyor ve kısa sürede benimseniyor” dedi.

Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk 10’da

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın pozitif ilişkileri artırmasının ardından Suudi Arabistan Türkiye’nin en çok mobilya ihraç ettiği ülkeler arasında ilk 10’da yerini aldı. 2023 yılının ilk beş ayında mobilya sektörü Suudi Arabistan’a yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üreticiler yeni satış kanalları ve bayiliklerle pazarda varlıklarını güçlendirmeye çalışırken, yılsonuna kadar yakalanan rakamın çok daha üzerine çıkması hedefleniyor. Bölgede Türk ürünlerinin çok sevildiğine değinen Güleç, “Suudi Arabistan yabancı olduğumuz bir pazar değil. Kısa süreli ihracatta düşüşler olsa da yıllardır o bölgede varız ve ürünlerimiz o coğrafyada çok seviliyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’ın satın alma gücü de çok yüksek olduğu için ayrı önemi olan bir pazar. Ürünlerimizin tanındığı, bilindiği ve sevildiği bir bölgede tekrar varlığımızı artırmak mutluluk verici. Gerek bölgedeki nitelikli satış kanalları gerek temsilcilikler gerekse satın alma uzmanları ile şu an güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ayrıca bir yandan oradaki üreticiler bizim pazarımıza geliyor, mobilya fuarımıza katılıyor diğer yandan da biz orada varlığımızı artırıyoruz. Böylesine pozitif diyalogların arttığı ticaret ortamlarını yaratmak oldukça önemli” dedi.

Hedef; pazarda yerini sağlamlaştırmak

Türkiye; ABD, Çin ve İtalya ile birlikte üretim hacmi ve çeşitliliği açısından dünyadaki dört üretici ülkeden birisi arasında yer alırken Suudi Arabistan piyasasına da ihracatta birçok çeşidi sunuyor. Suudi Arabistan’da özellikle en çok lüks grupların yanı sıra oturma grupları, çalışma grupları, yatak/baza, ofis mobilyaları ve aksesuarlar ilgi görüyor. Hedeflerinin pazarda yerlerini sağlamlaştırmak olduğuna değinen Güleç “Pazarda güzel bir ilgi var, bundan kaynaklı mutluyuz. Önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan’da gerek yapılacak otel yenilemeleri gerek yeni inşa edilecek konutlar gerekse birçok farklı alanda planlanan yeni yapılar için daha birçok mobilya ihtiyacı olacak. Üreticilerimizi hareketli günler bekliyor. Güçlü bayiliklerimiz sayesinde ihracatımızı olabildiğince artırmaya odaklanacağız. Özellikle son yıllarda trend olan akıllı mobilya çözümlerimizin de bu pazarda dikkat çekeceğini düşünüyoruz” dedi.