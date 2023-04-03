2023 yılı (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın cumartesi açıkladığı (İTO) verilere göre tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.95 arttı. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 45. aya çıktı.

Endekste bir önceki yılın martına göre değişim oranı yüzde 73,02 oldu.

‘Toptan eşya fiyatları endeksi’yse aylık yüzde 4,9, yıllık yüzde 74,22 arttı.