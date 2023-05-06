Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi'nde, Demet Cengiz'in İnkılap Kitabevi tarafından yayımlanan "Adımı Deniz Koydular" isimli kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye, kitap hakkında merak edilenleri öğrenmek isteyen birçok kitapsever katıldı. Demet Cengiz, kitabının oluşum süreci ve içeriği hakkında detaylı bilgiler verdi. Güncel edebiyata önemli bir katkı yapan yazar Demet Cengiz, büyülü gerçeklik akımının önemli bir temsilcisi olarak kabul ediliyor. ‘Türkiye’nin Marquez’i olarak anılan Demet Cengiz, sonbaharda piyasaya çıkacak yeni roman müjdesini de verdi.

ÖNCE KADINLAR SONRA ÇOCUKLAR EZİLİYOR

Edebiyat sohbetinde okurların sorularını da yanıtlayan Demet Cengiz, sevgisiz aile ortamının bireysel ve toplumsal pek çok sorunun kaynağı olduğunu anlattı. “Eğer bir evde bir çocuk fiziksel veya psikolojik olarak şiddet görüyorsa, istismar ediliyorsa orada çoğunlukla önce bir kadın eziliyordur” diyen Demet Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadına ve çocuğa yönelen şiddet kanayan yaramız. Kadın öyle bir eşik ki çoğu zaman önce kadını sonra çocuğu eziyorlar. Kadının sosyal, ekonomik ve duygusal olarak güçlü olması ‘sağlıklı aile’ kurmanın da ön şartı. Çocuklara kadın eşiğini aşarak zarar veriyorlar.”

VAHŞETİ YAŞAYANA HAKSIZLIK

“Adımı Deniz Koydular” romanının konusu itibariyle sert bir kitap olduğunu vurgulayan Demet Cengiz, “Okurlardan sıklıkla ‘Okurken çok üzüldüm, ağladım’ yorumlarını alıyorum. İtiraf edeyim ki ben de yazarken perişan oldum. Fakat bizim yazmaya, okumaya dayanamadıklarımız birilerinin yaşamı… Üzüldüm, demek hadsizlik gibi… Vahşeti yaşayana haksızlık” diye konuştu.

"Adımı Deniz Koydular -Kuşlar Boynumuza Dolandığında", romanı gerçek bir hikâyeden esinlenilerek kurgulanmış ve hırpalanmış çocuklara adanmış bir roman. İstanbul'un 1970li yıllarının Seyrantepe semtinde dünyaya gelen Deniz Yıldız ve Londra Streatham’da dünyaya gelen James Rowe'un hikayesini anlatıyor. Kitapta aynı zamanda 1970li yıllardan günümüze uzanan Türkiye'nin ve dünyanın önemli siyasi, ekonomik, bilimsel hatta magazinsel gelişmeleri de eşlik ediyor. Söyleşide, romanın içeriği kadar, çok katmanlı yapısına da değinildi. Romanın oluşum sürecinde yapılan araştırmalar ve yaratım sürecinden bahsedilirken, hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere önerilerde bulunuldu.

Demet Cengiz'in "Adımı Deniz Koydular" kitabı, aile sevgisinin ve sevgisiz büyüyen çocuklar üzerindeki etkilerini anlatan güçlü bir roman olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda gerçekçi mekân tasvirleri ile okuru romanın içinde, olayları izleyen bir göz gibi hissettiriyor. Ev içi şiddet, istismar ve aile içi sevgisizliğin sonuçlarını sarsıcı ve doğrudan bir dil ile anlatan yazar, aslında Türkiye’deki okur için çarpıcı ve bir o kadar da tanıdık hikayeleri daha görünür kılıyor.

Söyleşi sonrasında, katılımcılar yazar Demet Cengiz’e kitaplarını imzalatma fırsatı da buldular.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 1999’da bitirdikten sonra Londra Westminster Üniversitesi’nde ‘British Journalism Studies’ eğitimi aldı.

1996’da gazeteciliğe başladı. Yeni Günaydın, Global, BusinessWeek, Hürriyet, Sözcü gibi çok sayıda gazetede ve dergilde çalıştı. Ekonomi haberleri ve yazılarının yanı sıra yaşama dair de kalem oynattı. Şu anda Tele1’de çalışmalarına devam ediyor.

Patronların DNA’sını çıkaran kitabı Patron Çıplak ilgiyle karşılandı. Hayata dair denemelerden oluşan ikinci kitabı Turuncu Yazılar ise 2014 yılında yayımlandı. Patronlardan kulağa küpe önerileri, başarının sırlarını, pişmanlık ve şans faktörünün etkisini derlediği kitabı PATRONCA ise Ocak 2016’da yayımlandı. Yayımlanmış beş kitabı bulunuyor. Altıncı kitabı ve ilk romanı olan Adımı Deniz Koydular -Kuşlar boynumuza dolandığında Temmuz 2021’de yayımlandı.