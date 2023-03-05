EİB, Foodex Japan 2023- 48’inci Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda dört gün boyunca Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinlikleri, zeytinyağı tadım etkinliği, Türk orkinosu ve somonu ile sushi etkinliği, Türk gıda ihracatçılarıyla Japon alıcıların b2b görüşmeleri ve influencer etkinlikleri organize edecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya’ya Türkiye geneli ihracatın yüzde 48’inin, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın ise yüzde 72’sinin gıda üzerine olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Japonya’ya genel ihracatı 2018 yılından bu yana yüzde 30 artarak 619 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 291 milyon dolarlık kısmını gıda üzerine yapıyoruz. EİB olarak da Japonya’ya 146 milyon dolarlık ihracatımızın 106 milyon dolarlık kısmı gıda ile temsil ediliyor. Japonya’nın en büyük gıda fuarı Foodex’in 25 yıldır milli katılım organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. 7 yıldır Uzak Doğu ülkeleri Güney Kore, Japonya, Çin’i kapsayan Turquality Projemizi yürütüyoruz. Su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğumuz sektörler. Türkiye’nin yıllık 25 milyar dolar gıda ihracatı var. Japonya’ya gıda ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede 1 milyar dolara çıkarabilecek potansiyele sahibiz.”

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk organik sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum sağlamış bir sektör olduğuna dikkati çekti.

“Türkiye’nin yıllık 1,6 milyon ton organik gıda üretimi var. Dünya genelinde organik sektörü 121 milyar avroluk hacme ulaşmış durumda. Japonya’nın yıllık 65 milyar dolar gıda ithalatı yapıyor olması ve kaliteli- sağlıklı gıda talebi Türk organik sektörümüz için çok önemli. Türkiye’deki organik ürünler üretim ve ihracatında Ege Bölgesi’nin lider konumda. 2018’den bu yana Türkiye geneli Japonya’ya gıda ihracatımızı yüzde 58, EİB olarak Japonya’ya gıda ihracatımızı yüzde 20 artırdık. Dört gün boyunca Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinliklerimiz, Türk gıda ihracatçılarımızla Japon alıcıların b2b görüşmeleri ve influencer etkinliklerimiz olacak. Biz 35 yıllık organik tecrübemizle Foodex Fuarı’nda 39 firmamızla güçlü bir şekilde yerimizi alıyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ