Eğitim programı, 16 Mart tarihinde başlayacak ve 8 hafta boyunca hafta içi perşembe günleri saat 19.00-21.00 arasında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılacak. Program sonunda tüm katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından özel bir sertifika verilecek.

Socios'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği" isimli spor ve blockchain alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin katılımına yönelik hazırlanan eğitim programı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel başvuru ile öğrenci alacak ve ücretsiz olacak.

25 farklı ülkeden, 150'den fazla global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com, Türkiye'de spora ve dijital teknolojilere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Socios.com Türkiye, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim programı başlatıyor.

Alanında uzman profesyonellerin ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer alacağı bu programda spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler yer alacak.

Programın eğitmenleri arasında yer alan Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, Kadir Has Üniversitesi ile başlayacak eğitim programı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sporun dijitalleşme ve blockchain teknolojileri ile olan yol arkadaşlığının bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimize de yeni iş olanakları sağlayacağının bilincindeyiz. Socios.com olarak, öğrenme ve eğitimi şirketimizin en önemli değerlerinden biri olarak kabul etmekle birlikte, bu alanda topluma katma değer yaratacak iş birliklerini de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlere spor yöneticiliği, spor ekonomisi, spor pazarlaması gibi temel dersler eşliğinde sporun dijital dünyanın yeni trendleri konusunda eğitim vermek üzere Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile güçlerimizi birleştirmiş ve çok güzel bir eğitim programını hayata geçirmiştik. Bu yıl ikincisi için geri sayımı başlattık. Umarım ilkinde olduğu gibi verimli ve interaktif bir akademik eğitim programı olur."

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney ise programla ilgili olarak, "Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz ‘Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği’ sertifika programı, spor sektörüne girmek isteyen ve aynı zamanda dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden genç arkadaşlarımızı alanında uzman akademisyen ve profesyonellerle bir araya getirmek için dizayn edildi. Misyonumuz, Socios.com’un her geçen gün daha da dijitalleşen spor dünyasındaki öncülüğü sayesinde program katılımcılarımıza yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır. Ücretsiz olarak verilen bu programın, spor dünyasında pozitif bir değer yaratacağına eminim." görüşlerine yer verdi.(AA)