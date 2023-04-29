Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Türk yolcuların isimlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak uzaya gidecek yolcunun Alper Gezer Avcı olduğunu duyurdu. 14 gün orada kalacak. Tüm vatandaşlar Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever kimdir diye aratıyor. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever kaç yaşında? Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever nerelidir? Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever ne iş yapıyorlar? İşte tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

İLK ADAY ALPER GEZER AVCI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi.

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

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