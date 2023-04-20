Türkiye'nin kendi tematik alanlarında ilk uydu kuluçka merkezi olacak ve içerisinde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni de bulunduracak İstiklal Caddesi'ndeki merkezin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen merkezin açılış töreninde konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezinin açılışında bir arada olduklarını belirterek, "Bu bence çok önemli bir konu. Sadece bu binanın açılışı değil alanların dışında bu tip hizmetlerin açılabileceğini gösteren ilk uygulama." dedi.

Merkezin bulunduğu tarihi binayı restore ederek teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir merkez oluşturduklarını dile getiren Avdagiç, kuluçka merkezlerinin İstanbul'da çok hızla yaygınlaşacağını söyledi.

Avdagiç, "Bu yaygınlaşmayla gençlerimizi bir yerden bir yere taşımadan, bulundukları yerlerde teknolojiyle buluşturmak, onları bu ekosistemin parçası yapmak konusunda çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim." diye konuştu.

Merkezin, teknopark bölgeleri dışında açılan ilk uydu kuluçka merkezi olduğuna vurgu yapan Avdagiç, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak eğlence, sanat, kültür alanında faaliyet gösteren, bilinen Beyoğlu'nun artık girişimcilik alanında da yola çıkacağı bir günü hep beraber yaşıyoruz. Ümit ediyorum, girişimcilik anlamında bundan sonra İstanbul’un çok farklı semtleri de daha farklı bir noktaya taşınacaktır." şeklinde konuştu.

"Bu merkez, girişimcilik ekosistemine hep birlikte sunduğumuz bir katkı"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilklerin şehri Beyoğlu'nun, sinemanın, tiyatronun ve akla gelebilecek her türlü kültür ve sanat etkinliğinin bulunduğu nokta olduğunu söyledi.

Bugün ilk şehir içi kuluçka merkezini Beyoğlu'nda açmanın büyük onurunu yaşadıklarını dile getiren Yıldız, "Bu merkez, girişimcilik ekosistemine hep birlikte sunduğumuz bir katkı. İnandığımız bu ülkenin geleceğidir, Türkiye'nin gençleridir. Bütün bunlar Türkiye'de girişimci gençliği ve girişimci bir nesli yetiştirmek üzere vermiş olduğumuz gayretin sonuçlarıdır." dedi.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir Beyoğlu inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, "Burası Türkiye'nin ilk uyku kuluçka merkezi. Burada gençler inovasyonu, girişimciliği, teknolojinin geldiği son noktayı konuşacaklar. Bundan sonra söz gençlerin ve girişimcilerin olacak. 7/24 İstanbul'un merkezinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde girişimcilik ve teknoloji konuşulacak." diye konuştu.

"400 girişimciye hizmet verecek"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise Beyoğlu Belediyesi'nin restorasyondan geçirerek hazırladığı binada Beyoğlu Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında Teknopark İstanbul'un ilk uydu kuluçka merkezinin hayata geçtiğini söyledi.

Merkezin İstiklal Caddesi'nin yanı başında 2 bin 500 metrekare alanda 400 girişimciye hizmet vereceğini dile getiren Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cube Beyoğlu Kuluçka Merkezimizde, oyun, artırılmış gerçeklik, yapay gerçeklik, dijital sanat, simülasyon ve mobil uygulama tematik alanlarında çalışan start-up'larımız yer alacak. Cube Beyoğlu Teknopark İstanbul'un girişimcilik ekosistemindeki tecrübesi ve Türkiye'nin önde gelen akademik kurumlarının ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, merkezin açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra merkezde incelemelerde bulunan Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da katıldı.

Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi Cube Beyoğlu

Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi, Teknopark İstanbul'un yanal açılım projesi çerçevesinde İstiklal Caddesi'nde Türkiye'nin ilk şehir içi uydu kuluçka merkezi olarak hayata geçti.

Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul ortaklığında hayata geçirilen projede, Türkiye'de teknik altyapısı en güçlü olan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi de yer alıyor.

Merkez, teknoloji tabanlı girişimcilerin inovasyon, teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstermeleri için gerekli olan tüm kaynaklara erişim sağlayarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacak.

İstiklal Caddesi Mis Sokak'taki tarihi binada hizmet verecek Cube Beyoğlu'nda yapay zeka, dijital sanat, simülasyon, oyun, artırılmış gerçeklik, VR ve mobil uygulama tematik alanlarına yoğunlaşılacak.

Merkez, genç girişimcilerin teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak ve teknoloji tabanlı girişimcilerin işlerini başlatmaları, büyütmeleri ve geliştirmeleri için gerekli olan altyapı, mentorluk, eğitim ve destek sağlamayı hedefliyor.

Cube Beyoğlu; "eğitim ve etkinlikler", "mentorluk desteği", "akademik ve teknik danışmanlık", "girişim analizi ve teknik analizler", "ulusal ve uluslararası yatırımcı ve firmalara erişim", "veritabanlarına erişim", "TTO destekleri", "teknopark vergi ve avantajları" gibi birçok alanda imkan ve destek sağlayacak.

Toplam 2 bin 500 metrekare alanda aynı anda 400 girişimci kuruluşa hizmet verecek merkezde girişimciler için ofis ve laboratuvar alanları, prototip üretim alanları, toplantı ve sunum odaları, mentorluk hizmetleri, pazarlama ve finansal danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler sunulacak. Ayrıca, girişimcilerin diğer teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarına ve iş birliği yapmalarına olanak tanıyan bir sosyal ağ da yer alacak.

Teknopark İstanbul'un geniş kaynaklarından yararlanarak girişimcilerin başarılı olmalarını hedefleyen Cube Beyoğlu, özellikle uzay teknolojileri alanında çalışan girişimciler için de bir hizmet sunacak. Bu girişimciler, uzay teknolojileri alanında çalışmak için gerekli olan altyapı, ekipman ve uzmanlık desteğine erişim sağlayabilecek. (AA)