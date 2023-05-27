1916 yılında İzmir’in Kemeraltı'nda Beyler Sokağında bir Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş.

İzmir''in tanınmış ailelerinden birinin iki kızından biri olan Ayşe Mayda, Bir çok kadının örnek alacağı rol model olmuş aydın bir Cumhuriyet kadını. Ayşe Mayda’nın yaşam öyküsü sosyal medyada birTürk kadının çağdaşlık öyküsü olarak yer alaıyor.

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda. Öğrenimine 1928 yılında İtalyan okulunda başlamış. Daha sonra Amerikan Kız Koleji'ne geçmiş. Okulun ilk mezunlarından olan Ayşe Mayda daha sonra arkadaşlarıyla İstanbul'a gitmiş.

1937 yılında Diş Hekimliği Fakültesine kayıt olmuş.

1933 de Hitler Almanya'sından kaçan yahudi Prof. Kantorowicz'in öğrencisi ve daha sonra asistanı olmuş. İzmir'e döndüğünde Türkiye'nin ilk bayan diş hekimi olarak muayenehanesini açmış.

İzmir'de 1901 yılında Saat Kulesi'ni yapan Raymond Charles Péré'nin planını çizdiği Kıbrıslı Kamil Paşa'nın yaptırdığı köşkte 63 yıl yaşamış.

Milli Kütüphane'deki aktivitelerin hemen hemen tümünde onu görebilirsiniz. 50 yaşında insanların kendini yaşamdan emekli ettiği ülkemizde, Ayşe Mayda geçen yıla kadar 104 yaşında olamsına rağmenn, son derece berrak bir hafıza ile yaşamını sürdürüyor ve anılarını anlatıyordu.