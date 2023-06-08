Temiz hava ve organik ortamın yoğun olduğu Gökçeada’da basın mensupları, dünya mutfağından özel seçilerek fonksiyonel beslenmeye uygun şekilde hazırlanan yemekleri tadarak sunulan konsepti deneyimledi. Program kapsamında tesis içi faaliyetlerin yanı sıra, turizm açısından bölgenin bakir güzelliklerinden olan Gökçeada’nın tarihi dokusunu yansıtan yerler de tanıtıldı.

Feride Fonksiyonel Yaşam Genel Müdürü Mehmet Günalp ve Feride Fonksiyonel Yaşam Koordinatörü Uzm. Dyt. Başak Satar, iki gün süren lansman süresince basın mensuplarının merak ettiği konuları yanıtladı, fonksiyonel beslenme hakkında merak edilen ayrıntıları açıkladı.

"GÖKÇEADA’NIN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ MİSAFİRLERİMİZE KEŞFETME İMKÂNI SUNUYORUZ”

Genel Müdür Mehmet Günalp, beden sağlığının korunmasını merkezine alan fonksiyonel yaşamın kişinin beslenme alışkanlıklarından, ruh sağlığına varana kadar tüm etmenleri hayatına katması ve bu yöntemleri yaşam tarzı ile bütünleştirmesi şeklinde gerçekleştirildiğini belirtti. Günalp, “Tesisimizde double yataklı odalarımızda, kişiye özgü fonksiyonel beslenme ve en kaliteli hizmeti sunabilme kapsamında organize olduk. Konforlu, huzurlu, sakin ve doğal bir ortamda, belirlediğimiz fonksiyonel beslenme kapsamı dahilindeki ürünlerle kaliteyi koruyarak hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Sağlıklı yaşamı merkezine alan tesisimizde kahvaltı öncesi alanında uzman olan spor hocamız eşliğinde köy içi yürüyüş, kültür-fizik ve nefes açma egzersizleri yapıyor, bölgenin tarihi dokusunu yansıtan köylere geziler düzenleyerek Gökçeada’nın eşsiz güzelliğini misafirlerimize keşfetme imkânı sunuyoruz” dedi.

“EN İYİ ÖĞRENME DENEYİMLEMEKTİR”

En iyi öğrenmenin deneyimlemek olduğunun altını çizen Günalp, “Tesisimizin lansmanında bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarımızın fonksiyonel beslenmeyi deneyimleyerek anlayabilmeleri bizim için çok değerliydi. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz detoks kampı değiliz. Buraya gelen misafirlerimiz aç kalacakları tedirginliği yaşıyorlar. Amacımız doğru beslenmenin ve sağlıklı yaşamın hayatımıza entegre edilebilmesi amacıyla hizmet sunabilmek. Değerli basın mensuplarımıza da etkinliğimiz kapsamında bunu aktarabilmek ve onları misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

“BU TARZDAKİ TESİSLERİN ARTMASI KAÇINILMAZ”

Feride Fonksiyonel Yaşam gibi tesislerin artmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Mehmet Günalp, “Dünyada insan sağlığı ve kaliteli yaşam üzerine sürekli yenileme çalışmaları yapılmakta ve sürekli yeni bulgulara ulaşılmaktadır. Biz de sunduğumuz hizmet açısından, şu anda ilk ve tek olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Fonksiyonel tıp ülkemizde tanınmaya ve yaygınlaşmaya başladıkça değerlenecek, bizim gibi ve belki daha büyük yatırımlı işletmeler kurulmaya başlanacaktır” dedi. Günalp, insanların sağlıklarına eskiye nazaran daha fazla değer verdikleri için bu kapsamdaki tesislerin artmasının kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

“KİŞİYE ÖZEL BESLENME MENÜSÜ OLUŞTURULUYORUZ”

Uygulanan fonksiyonel beslenme programı hakkında da bilgi veren Uzm. Dyt. Başak Satar ise şöyle konuştu:

“Gelen müşterilerimize konaklamadan önce kendi hazırladığımız fonksiyonel beslenme formunu gönderip bazı kan tahlili istemlerinde bulunuyoruz. Programa katılan danışanlarımızın öncesinde bize ilettiği bilgileri ve merkezimize giriş yaptıkları sırada kilo ve yağ ölçümlerini de içeren detaylı bir inceleme yapıyoruz. Elde ettiğimiz verilerle kişiye özel fonksiyonel beslenme menüleri oluşturup konaklama süresince bütün öğünlerini planlıyoruz. Menüler ve porsiyonlar tamamen kişiye özel olup özel geliştirilen tariflerden oluşuyor. Yine aynı şekilde menüler mevsimine özel, doğal besinleri içeriyor.”

“KAN PARAMETRELERİ BİZİM İÇİN OLDUKÇA ÖNEM TAŞIYOR”

“Misafirler, fonksiyonel beslenmeyi yaşamlarına nasıl entegre edebilecekleri farkındalığını program sonunda kazanabiliyor. Hedefimiz iyileşme sürecinize destek olmak ve kilo kontrolünü sağlamak. 3, 5 veya 7 günlük programlarımız bulunuyor. Bu süreyi uzatma gibi durumlarda birlikte karar veriyoruz. Misafirlerimiz otelimizden ayrılırken programı tamamlıyoruz. Yaptığımız çalışmada kan parametreleri bizim için oldukça önem taşıyor.

“FONKSİYONEL YAŞAM SADECE BESLENME OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİ”

Fonksiyonel yaşamın sadece beslenme olarak düşünülmemesi gerekiyor. Kas, iskelet ile eklem sağlığımız için egzersiz ve sporunda hayatımızda aktif bir şekilde olması gerekmektedir. Hareketsiz yaşam kas ve eklem ağrılarıyla beraber aslında sindirim sistemimizi de oldukça etkilemektedir. Sindirim sistemimizin kötü etkilenmesi de bütün sağlık sistemimizi olumsuz olarak etkilemektedir.”