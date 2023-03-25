Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak, Türkiye’nin ilk dijital bankası olma unvanını kazanan kuruluş, Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş adıyla faaliyetlerine başlayacak. 1,5 milyar lira başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş’nin ana ortakları yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre A.Ş oldu. Dünyanın 4. büyük markalı bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın ise en büyük temizlik kağıtları üreticisi olan Hayat Kimya A.Ş. Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia ve Evony gibi 16 güçlü markasıyla tüm dünyada milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Hayat Finans’ın diğer ortağı Kastamonu Entegre A.Ş ise ağaç bazlı panel üretiminde MDF ve Yonga Levha üretimiyle Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 3., Dünya’nın 4. büyük üreticisi konumunda. Konu ile ilgili açıklama yapan Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü M. Murat Ertem; “Türkiye’de ilk kurulan dijital banka olmamızdan dolayı çok gururluyuz. Ülkemizdeki dijital bankacılığın ilk adımını Hayat Holding’in atması, geleceğe dönük vizyoner duruşun bir göstergesidir. Müşterilerimize tüm finansal hizmetleri bir mobil uygulama ile masrafsız, hızlı, güvenilir ve basit şekilde sunacağız. İşbirliklerimiz ve teknoloji platformlarımızın oluşturduğu dijital ekosistem ile hayatı kesintisiz yaşatan banka olma vizyonumuzu gerçekleştireceğiz” dedi. BDDK tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren ‘Dijital Bankalar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında ilk başvuruyu Hayat Holding yapmıştı. Ardından başvuru 21 Nisan 2022 tarihinde onaylanmıştı. Kurul, bu kararla aynı zamanda ilk defa 23 yıl sonra yerli ve özel sermayeye, halktan fon toplamaya yetkili bir bankanın faaliyete geçmesine izni vermiş oldu.