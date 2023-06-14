Kurulduğu günden itibaren imarlı, ifrazlı tek tapulu arsa vasfında yerler üretip projelendiren ve binlerce insanın hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol üstlenen Yeşil Vadi, şimdi de Kırklareli’nde Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi projesine imza atıyor. Ön taleple birlikte büyük ilgi görmeye başlayan Yeşil Mahalle’deki bungalovların yüzde 35 ‘i şimdiden sahiplerini bulurken projede, 59 ve 89 metrekarelere sahip 168 bungalov yer alıyor.



Çeyrek asırdır arsa, emlak, inşaat alanlarında faaliyet gösteren ve özel projelere imza atan Yeşil Vadi, Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi Yeşil Mahalle’yi Polat Renaissance Hotel’de düzenlenen lansmanla basına tanıttı. Kırklareli’nin Yıldız Dağları’yla çevrili Elmacık köyüne komşu lokasyonda hayata geçirilen proje, sosyal donatı alanları ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.





ŞEHRİN STRESİNDEN UZAK, DOĞANIN İÇİNDE



İki farklı tasarıma sahip ayrıcalıklı bungalov evlerin yer aldığı Yeşil Mahalle’de site sakinleri, 250-300 metrekare büyüklüğe sahip alanlarda kendi sebze-meyvesini yetiştirebilecek.



Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi olma özelliğini taşıyan projenin detaylarını paylaşan Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan “1999 yılında kurduğumuz Yeşil Vadi, bugün bir hayali gerçeğe dönüştürüyor. Bilgi, birikim ve tecrübemizle bugüne kadar arsa, emlak ve inşaat alanında çok önemli projelere imza attık. Bugün lanse ettiğimiz Yeşil Mahalle projemiz Türkiye’nin ilk bungalov mahallesi olma özelliğine sahip. Bu proje, her kesimden insanın özlemini duyduğu doğal yaşamın ilk adresi olacak. Projemizde yaşayacak sakinlerimiz, eşsiz bir doğa içerisinde şehrin gürültü ve stresinden uzak, kendi sebze ve meyvelerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacak.”



HUZUR DOLU YAŞAMA MERHABA DİYECEK



Geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi süreci ve Türkiye’nin deprem gerçeğinin Yeşil Mahalle’nin hayata geçirilme sürecini hızlandırdığını belirten Rafet Orhan “Yaşadığımız pandemi ve ülkemizin deprem kuşağında yer alması, Yeşil Mahalle’nin bir projeden öte gerçek bir ihtiyaç olduğunu ortaya

çıkardı. Türkiye’nin sağlam zeminine sahip şehirlerinden birisi olan Kırklareli’ndeki projemizde yaşayacak sakinlerimiz toprağa basabileceği, bahçesinde meyve ve sebzesini yetiştirebileceği, doğanın kalbinde huzurla yaşayabileceği bir hayata merhaba diyecek.”



İSTANBUL’A YAKIN, YATIRIM POTANSİYELİ YÜKSEK



Detayların özenle planlandığı Yeşil Mahalle projesinin 168 bungalov evden meydana geldiğini ifade eden başkan Rafet Orhan “Yıldız Dağları’yla çevrili Kofçaz-Elmacık köyü sınırlarında yer alan Yeşil Mahalle, lokasyon itibariyle yüksek bir potansiyele sahip. İstanbul’a sadece 120 dakikalık mesafede yer alan projemizde devamlı yaşanabileceği gibi, yakınlığı itibariyle ailelerin hafta sonunu keyifle geçirebileceği bir imkânı da sunmuş oluyor. Ön taleple birlikte büyük ilgi görmeye başlayan projemizde şuana dek bungalovların yüzde 35’i sahiplerini buldu. Lansman avantajlarını kaçırmak istemeyen, doğanın içinde huzur dolu bir yaşamı arzulayan vatandaşlarımızı projemizi görmeye davet ediyorum.”



SEKTÖRDEKİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR



İstanbul ve çevre illerde yatırıma devam ettiklerini belirten Rafet Orhan, “Bize müşterilerimizden birçok talep geliyor. Gelen taleplere baktığımızda İstanbul’a yakın olup, müstakil bir evim olsun diyen bir müşteri kitlemiz oluştu. Biz de bu talep doğrultusunda Silivri’de Yeşil İnci Villaları projesini geliştirdik. 59 villadan oluşan bu özel projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu projemizdeki villaların tamamı sahiplerini buldu. Gelen yoğun talep üzerine bu projemize yakın bir lokasyonda 35 villadan oluşan 2. projemizi başlattık. Kısa süre içerisinde bu projemizde de %70’i sahiplerini buldu. Şimdi 3. Projemizin hazırlığı içerisindeyiz, yakın zamanda duyuracağız. Aslında pandemi-deprem derken birkaç yıldır vatandaşların Trakya bölgesine ilgisi arttı. Yatırım noktasında son yıllarda bu bölgede inanılmaz bir talep oluştu. Biz de bu talep doğrultusunda Tekirdağ - Şarköy’de çok özel bir proje geliştirdik. Denize sıfır, önü kapanmayan 70 villadan oluşacak bu butik projemizi de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz.”





YENİ PROJEMİZ ANKARA’DA, TARLA YATIRIMI SIRADA



Hayata geçirdikleri projelere yatırım yapan vatandaşların önemli kazançlar elde ettiğini ve yoğun talep sebebiyle Trakya’da fiyatların yükseldiğini belirten Rafet Orhan “Bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale’yi kapsayan Trakya Bölgesi’nde önemli yatırımlar yaptık ve bunu sürdürüyoruz. Bu bölge yatırımcısına daima kazandırıyor. Gelen yoğun talep üzerine şimdi de orta gelirli vatandaşlarımız için Başkent Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yeni arsa projemiz için düğmeye bastık. Bununla beraber yüksek kur ve enflasyon sebebiyle konut ve arsa erişimine zorlanan vatandaşlarımız için portföyümüze tarla yatırımını da ekleme kararı aldık. Ar-Ge sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tarlanın da en avantajlısı çok yakında Yeşil Vadi kalite ve güvencesiyle satışa çıkacak” dedi.