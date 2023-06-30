Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, ülke genelindeki 365 hava kalitesi izleme istasyonu aracılığıyla ölçülüyor.

İstasyonlardan alınan veriler, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne bağlı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığının Gölbaşı'ndaki Sürekli İzleme Merkezi'ne (SİM) aktarılarak anlık takip ediliyor.

Türkiye'nin son 5 yılına ait hava kalitesi verileri incelendiğinde, partikül madde parametresinde yüzde 4, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18, azot dioksit parametresinde yüzde 3, ozon parametresinde yüzde 8 iyileşme sağlandı

Böylece Türkiye'nin hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığı tespit edildi.