Netflix, her hafta izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı listelerle izleyicilere en popüler içerikleri sunmaya devam ediyor. Fubar dizisi, Arnold Schwarzenegger'in performansıyla dikkat çekiyor ve izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Terzi dizisi ise üç hafta boyunca zirvede yer alarak büyük bir başarı elde etmişti.

Filmler kategorisinde ise Barış Akarsu'nun hayatını konu alan "Barış Akarsu: Merhaba" filmi, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü ve en çok izlenen film olarak zirveye yerleşti. Film, Barış Akarsu'nun müzik kariyerine ve hayatına odaklanarak duygusal bir hikaye anlatıyor.

Netflix Türkiye, geniş içerik arşiviyle izleyicilere çeşitli türlerde dizi ve film seçenekleri sunuyor. Haftalık Top 10 listeleri, izleyicilere yeni ve popüler içerikleri keşfetme fırsatı vererek keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. İzleyiciler, bu listeleri takip ederek en çok ilgi gören yapımları keşfedebilir ve trendleri yakından takip edebilir

Netflix Türkiye'nin geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizileri ve filmleri belli oldu. İşte 22 Mayıs - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki en popüler yapımlar:

En Çok İzlenen Diziler:

Fubar

Terzi

Sessizlik

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XO Kitty

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Queen Charlotte

Black Knight

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Sweeth Tooth

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The Night Agent

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Cennete Hoşgeldiniz

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Selling Sunset

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En Çok İzlenen Filmler:

Barış Akarsu: Merhaba

Kurak Günler

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Arınma Gecesi Sonsuza Dek

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The Mother

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Hızlı ve Öfkeli 9

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İnce İşler

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Kan ve Altın

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Önemsiz Biri

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Anneler Günü

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Sadakat Yalanı

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Netflix Türkiye, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı bu haftalık listeyle izleyicilere en popüler içerikleri sunmaya devam ediyor. Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Fubar dizisi, 3 haftadır zirvede olan Terzi'yi geride bırakarak birinci sıraya yükseldi. Filmler kategorisinde ise Barış Akarsu'nun hayatını anlatan "Barış Akarsu: Merhaba" filmi, büyük bir ilgiyle zirveye yerleşti.

Netflix Türkiye, geniş içerik yelpazesiyle izleyicilere farklı türlerde dizi ve film seçenekleri sunarak keyifli bir seyir deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Haftalık liste, izleyicilerin yeni ve popüler içerikleri keşfetmesine yardımcı oluyor.